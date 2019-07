Incendio in studio, Mentana interrompe il Tg

Un incendio in studio ha costretto Enrico Mentana a interrompere il tg La 7. È successo questa sera mentre era in collegamento con Milena Gabanelli per il consueto “Data room”. L’emittente ha mandato in onda pubblicità per 10 minuti e poi Mentana è tornato in video, dallo studio della trasmissione «In onda» di Parenzo e Telese. Il direttore del tg La7 ha poi postato su Instagram immagini dei vigili del fuoco in azione sul tetto degli studi di via Umberto Novaro a Roma.

Non ci sono stati feriti e le fiamme sono state completamente sedate.

