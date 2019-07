Per la sicurezza di piazza Repubblica Galparoli chiede un presidio di polizia 24 ore su 24

Interventi mirati e risolutivi per la sicurezza in piazza Repubblica con un presidio permanente delle forze dell’ordine 24 ore su 24. A chiederlo, con una mozione depositata in Consiglio comunale, è il consigliere Piero Gasparoli.

Il forzista ha raccolto le ormai annose lamentele di cittadini ed esercenti della zona: «la situazione di degrado e di abbandono cui versa la piazza nonché lo spaccio di stupefacenti, le risse, e i comportamenti anti-sociali che si verificano è ormai arrivata a livelli insostenibili – ha spiegato Galparoli -. Da qui la richiesta di un intervento dell’amministrazione comunale».

“Chiedo al sindaco e al vice-sindaco, delegato alla sicurezza, di predisporre un piano particolareggiato da sottoporre al Consiglio Comunale – scrive Galparoli nella sua mozione – in particolare si chiede di istituire un presidio che dovrà essere garantito da apposita guardiola installata nella piazza allo scopo di meglio assicurare l’incolumità degli agenti e di fungere da deterrente contro le attività criminose anche in vista del possibile trasferimento del mercato”.