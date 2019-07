L’asta è andata a buon fine: nuovo proprietario per l’Iperdì di Porto Ceresio

(Nella foto: il supermercato Iperdì di Porto Ceresio prima della crisi del gruppo che ha portato alla chiusura)

Una notizia positiva dopo mesi di incertezza per i 17 dipendenti dell’Iperdì di Porto Ceresio.

Sabato mattina è andata a buon fine l’asta per la vendita di cinque dei supermercati della catena Iperdì Superdì, e tra questi c’è quello di Porto Ceresio. Gli altri negozi sono quelli di Lodi, Paderno Dugnano, Senago e Trezzano.

I negozi sono stati acquistati d Rialto spa, la società proprietaria della catena Il Gigante.

A diffondere per primo la notizia l’ufficio stampa del Presidente della Commissione attività produttive della Regione Lombardia, GianMarco Senna.

«Confermo la notizia e sono molto contenta per la positiva conclusione – dice Jenny Santi, sindaco di Porto Ceresio, che insieme al vicesindaco Marco Prestifilippo ha seguito l’evolversi della complicata situazione fin dall’inizio, e che ha anche parlato telefonicamente con l’amministratore delegato del gruppo Panizza – Sapevamo da qualche giorno che era vicina una svolta per il negozio di Porto Ceresio, e ora possiamo sperare che in breve tempo il paese possa tornare ad avere il suo supermercato e i dipendenti il loro posto di lavoro».

Ancora non sono noti i tempi e le modalità della riapertura con il nuovo marchio, ma secondo indiscrezioni potrebbe trattarsi di pochi mesi.

Soddisfazione ha espresso anche Gianmarco Senna, consigliere regionale della Lega e Presidente della Commissione Attività produttive di Regione Lombardia: «l’acquisto da parte della catena Il Gigante consentirebbe di ricollocare i 125 lavoratori in cassa integrazione dei cinque negozi. Seguiamo come sempre gli sviluppi di questa lunga e delicata vicenda».