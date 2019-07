Luci e suoni alla Cascata del Toce, l’evento farà il bis

La Cascata del Toce in Valle Formazza si accende di luci e musica. Dopo il successo del primo appuntamento, in programma il 28 e 29 giugno scorsi, lo spettacolo musicale sarà replicato i prossimi 20 e 21 settembre 2019 a partire dalle ore 21.30.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato e comunicato entro le 24 ore precedenti. Per informazioni su viabilità, logistica e parcheggi: www.comune.formazza.vb.it e +39 0324 63017 o l’Ufficio Turistico di Formazza (+39 0324 63059).

Tutti gli eventi “Luci e suoni alla Cascata del Toce” sono stati realizzati dalla Pierre Gelil & C. s.r.l. di Verbania, per conto del Comune di Formazza in collaborazione con il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola.