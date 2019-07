Malnate, torna la Color Run

Partirà alle 9.00 dal piazzale di via san Francesco l’edizione 2019 della Color Run, organizzata dall’associazione Pre Njmegen con il patrocinio del Comune di Malnate.

Appuntamento per domenica 21 luglio per la coloratissima corsa con la tipica maglia bianca.

Al momento dell’iscrizione ogni runner riceverà il proprio Race Kit, a scelta tra una busta di polverine colorate (€ 5) o la pistola spara colori già carica (€ 10).

L’arrivo è previsto per le ore 12.00 sempre al piazzale del mercato malnatese in via san Francesco, dopo un break all’Area Feste di via Pastore.