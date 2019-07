Mastini con la “porta blindata”: dal Merano arriva Tura

Prosegue l’operazione “consolidamento” della difesa da parte dei Mastini di hockey su ghiaccio. Dopo l’ingaggio di Stefan Ilic, cavallo di ritorno (e di razza) per la retroguardia, la società giallonera ha ora messo sotto contratto uno dei portieri più forti della lega, l’ex meranese Alessandro Tura.

Un colpo che i dirigenti varesini fiutavano da tempo, per dare alla squadra giallonera un goalie di altissimo profilo da affiancare all’affidabile Marco Menguzzato che, a quanto pare, dovrebbe rimanere agli ordini di coach Da Rin anche nella prossima stagione.

Nato ad Asiago, 28 anni, due scudetti in bacheca ottenuti proprio con la formazione vicentina (2013 e 2015), Tura ha già giocato alle dipendenze del tecnico varesino con la maglia del Milano Rossoblu, con tanto di Coppa Italia vinta. Lo scorso anno, come accennato, ha vestito la casacca del Merano arrivando sino alla finale della Italian Hockey League (lo ricordiamo: il secondo torneo nazionale per importanza, quello in cui milita il Varese) vinta poi in Gara5 dal Caldaro.

Il nuovo portiere giallonero arriva al PalAlbani con cifre davvero notevoli: nella stagione passata ha fatto registrare il 91,2% di parate, percentuale addirittura salita al 93,2% nelle dodici partite di playoff disputate dalle Aquile altoatesine. E quota 90 è stata costantemente superata anche nelle annate milanesi di Tura che spiega: «Il progetto dei Mastini mi ha convinto: già lo scorso anno la società aveva sondato il terreno, ora arrivo con l’obiettivo di vincere e con l’ambizione di arrivare più in alto possibile».