Mendrisio: la Polizia cerca una 17enne scomparsa da casa

Dopo la risoluzione positiva del caso “Natan”, un 16enne di Mendrisio mancato da casa per alcuni giorni prima di fare ritorno alla propria abitazione, è di nuovo allarme in Canton Ticino per un’altra ragazza scomparsa, per la quale le autorità hanno dato il via alle operazioni di ricerca.

Matilde, che compirà 17 anni ad agosto, manca da casa dalle ore 14 di lunedì 8 luglio ed è domiciliata a sua volta a Mendrisio. La nota della Polizia elvetica la descrive così:

«Carnagione bianca, età apparente anni 18, corporatura media, altezza cm 167, peso kg 56, viso ovale rotondo, occhi castani chiari, capelli lisci medio lunghi di colore rosso scuro (tinta)».

Matilde si esprime in lingua italiana, è identificabile per un piercing al naso e per diversi tatuaggi su braccia e gambe. Porta gli occhiali da vista ma non è noto l’abbigliamento indossato al momento della sua scomparsa da casa. Per la ricerca, il comando della Polizia Cantonale si raccomanda di utilizzare il numero di telefono (+41) 0848 25 55 55