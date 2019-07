Nominati i nuovi vertici di Geasc

Il sindaco di Fagnano Olona, Maria Elena Catelli, ha deliberato le nomine Ge.A.S.C. (Gestione aziendale servizi comunali): Il nuovo Consiglio di amministrazione è rappresentato da Angelo Saporiti, esponente di Forza Italia, con la carica di presidente, da Fabio Pigni di Fratelli d’Italia e Gaia Viperino di Fagnano Bene Comune, con il ruolo di consiglieri.

Ecco le scelte fatte, anche se, a dirla tutta, il primo cittadino non aveva molta scelta in quanto sono stati pochissimi i candidati per le nuove nomine Ge.A.S.C. e gli accordi precedenti alle elezioni prevedevano che la guida dell’azienda pubblica comunale fosse riconducibile a Forza Italia. Per quanto riguarda il consigliere in quota minoranza il sindaco Catelli ha voluto rompere con il passato lasciando fuori l’esponente dei 5 stelle Andrea Ozzi e puntando sul volto nuovo di Gaia Viperino della lista Fagnano Bene Comune.

La sola decisione rimasta in dubbio fino all’ultimo momento, è stata quella se dare il posto come consigliere a Luciano Almasio, o affidare il ruolo a Fabio Pigni, nel campo farmaceutico di professione e pertanto con le competenze per poter gestire anche le questioni legate alle farmacie comunali.