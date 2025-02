“Artisticamente”, a Fagnano Olona si dialoga su teatro, letteratura e arte

Sabato 22 febbraio a Fagnano Olona si dialoga su Teatro, Letteratura e Arte. Presso la scuola primaria “Orrù” in via Pasubio, 16 si svolgerà il Convegno ArtisticaMente 2025 intitolato: Teatro, Letteratura, Arte. Interazioni Pedagogiche per la Contemporaneità.

Al mattino i contributi teorici. Interverranno il prof. Gaetano Oliva (Università Cattolica del Sacro Cuore), la dott.ssa Claudia Chellini (INDIRE), prof. Pierantonio Frare (Università Cattolica del Sacro Cuore), il prof. Francesco Cappa (Università degli Studi Milano-Bicocca), la prof.ssa Laura Aimo (Università Cattolica del Sacro Cuore).

Al pomeriggio si può partecipare a uno dei tre Workshop proposti: “Tutte le strade per Aldebaran. Spunti e avventure creative per uscire dal nostro Google maps” a cura di: Dario Benatti (Università Cattolica del Sacro Cuore), “Ti racconto una Storia. Laboratorio di fantasmi e immagin-azioni” a cura di: Laura Aimo (Università Cattolica del Sacro Cuore), “Ripe(n)sare le parole. Esercizi di contemporaneità” a cura di: Serena Pilotto.

La partecipazione è gratuita e ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. Per questioni organizzative è necessario iscriversi alla mail segreteria@crteducazione.it.

Il Convegno vuole essere un momento di meditazione sull’uomo che per sua natura vive nella contemporaneità costantemente in relazione con le regole della vita sociale, i valori della democrazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Le riflessioni promosse mirano a favorire e integrare le dimensioni etico-sociali, civiche e politiche dell’esistenza umana. Il confronto con esperienze eterogenee suscita una destrutturazione della unidimensionalità, per giungere a una ridefinizione del sé, del mondo, degli altri.

Le arti espressive sono un elemento che arricchisce il campo delle esperienze individuali e di gruppo e possono provocare un ripensamento della realtà e della propria collocazione in essa per identificare una nuova cittadinanza, da quella familiare a quella educativa e scolastica. Per il mondo educativo non si tratta soltanto di realizzare o aderire a un progetto, ma di costruire un percorso educativo che investa tutta l’area formativa/educativa.

L’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di tutte le aree disciplinari, devono a questo scopo ricercare e valorizzare i contenuti, le metodologie e le forme di relazione e valutazione degli apprendimenti. In particolare, il convegno vuole offrire delle proposte operative sulla tematica attraverso l’Educazione alla Teatralità ovvero le arti espressive come strumento formativo per la condivisione del proprio pensiero.

I Convegni ArtisticaMente sono giornate di studio teorioco-pratiche che dal 2005 il CRT “Teatro-Educazione” organizza in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Master “Azioni e Interazioni Pedagogiche attraverso la Narrazione e l’Educazione alla Teatralità”) e con diverse realtà del territorio. In questi anni, ogni edizione del convegno ha approfondito un aspetto del rapporto tra Arti Espressive e Processi Educativi e Formativi diventando importante occasione di confronto per chiunque lavori in ambito formativo, educativo ed artistico. Sul sito dell’archivio del CRT “Teatro-Educazione” si trovano le registrazioni e gli atti delle precedenti edizioni: www.crtarchivio.it