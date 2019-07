Openjobmetis in onda su Rai2 nel programma “Il Nostro Capitale Umano”

Openjobmetis, unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana, sarà tra i protagonisti della puntata di domani del programma “Il Nostro Capitale Umano”, trasmesso su Rai 2 alle 10.25 e condotto da Metis di Meo.

Il programma, iniziato il 22 giugno, ha l’obiettivo di raccontare il mercato del lavoro attraverso la voce di uno dei protagonisti più importanti, le agenzie per il lavoro. La prima puntata ha riscosso grande successo con 229mila spettatori e uno share del 3,9%, il più alto del daytime mattutino della rete. L’attenzione e il successo del progetto è confermato anche dai dati relativi alla media degli spettatori dopo le prime cinque puntate, circa il 3%. Un dato questo che permette di battere spesso ogni altra proposta tv in quella fascia oraria. Il programma è prodotto da SevenMore in convenzione con Assosomm – l’Associazione italiana delle Agenzie per il Lavoro a cui aderisce Openjobmetis – e vede alla regia Andrea Conte. In convenzione con Rai Com e in cross promotion con Radio1, le puntate sono disponibili su Rai Play.

Nella puntata di sabato la conduttrice intervisterà Danilo Arcaini, responsabile della Divisione Family Care di Openjobmetis, nata nel 2014 e specializzata in assistenza a domicilio per anziani e diversamente abili. Le telecamere accompagneranno altresì Daniela, una delle badanti selezionate dalla filiale di Bologna, in una sua giornata tipo allo scopo di raccontare le tante sfumature di un impegno quotidiano al fianco di una persona anziana.