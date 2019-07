Regione, la Giunta adotta il piano rifiuti che guarda all’economia circolare

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato, su proposta dell’assessore ad Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, la proposta di ‘Atto di indirizzi al Consiglio regionale‘, in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti e delle bonifiche ‘piano verso l’economia circolare‘.

IL PRGR LOMBARDO – La Regione Lombardia da tempo si è dotata di uno strumento, il Programma Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), che ha consentito negli anni di garantire una gestione dei rifiuti efficiente, con costi per il cittadino inferiori

alle altre regioni italiane, ed efficace, raggiungendo i target prefissati per gli obiettivi di tutela ambientale.

Con il nuovo piano rifiuti il governo regionale intende qualificare ulteriormente la gestione dei rifiuti in un’ottica di economia circolare, anticipando il recepimento delle nuove Direttive UE del ‘Pacchetto Economia Circolare.

“È fondamentale porre le basi per costruire percorsi verso l’economia circolare – ha commentato l’assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo – ed è quello che il governo regionale sta facendo con l’approvazione di questo Atto di indirizzi, che andrà in discussione in Consiglio. Vogliamo poter predisporre un nuovo piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche che guardi realmente all’economia circolare, al fine di costruire un sistema in cui la materia possa essere recuperata e riutilizzata nella misura massima possibile, e cio’ rappresenta un cambio epocale. La Lombardia è stata un’eccellenza durante la rivoluzione industriale, ora dobbiamo esserlo anche nella nuova rivoluzione dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile”.