Rissa con coltellata nel Locarnese

La Polizia cantonale è intervenuta la scorsa notte (tra sabato 13 e domeniva 14 luglio) a margine di una manifestazione tenutasi a Giumaglio, nel Locarnese.

C’è stata una rissa che ha visto il coinvolgimento di più persone. In base a una prima ricostruzione, durante lo scontro, nato per motivi futili nell’area della festa e poi sviluppatosi anche all’esterno, un 17enne cittadino svizzero residente nel Locarnese è stato colpito a un fianco riportando una lesione alla milza che ne ha richiesto il ricovero in ospedale, ma non tale da metterne in pericolo la vita.

Le verifiche proseguono al fine di ricostruire la dinamica dei fatti, identificare i protagonisti dell’alterco e determinarne le responsabilità. Eventuali testimoni sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.