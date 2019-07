Scontro auto moto, ferito un uomo

Sono ancora da chiarire le cause che hanno portato, verso le ore 16.30 di domenica 21 luglio, allo scontro tra un’auto e una moto.

Luogo del fatto è stata la strada statale 527 sul tratto di Lonate Pozzolo, nei pressi del ponte di ferro sul Ticino.

Nell’incidente è rimasto ferito un uomo di 46 anni, che dopo i soccorsi sul posto è stato trasferito all’ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.