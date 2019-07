Il Sindacato pensionati Cgil presenta il suo bilancio

Giovedì 18 luglio, alle ore 9:30, nell’area feste del comune di Vergiate (Località Bosco di Capra), si terrà un focus dedicato a una ricerca su Spi – Cgil (Sindacato Pensionati Italiani) in Provincia di Varese.

Una ricerca nazionale realizzata da un gruppo di ricercatori dell’Alta Scuola Spi Luciano Lama, che ha fotografato le anomalie e i punti di forza dell’organizzazione e le linee di evoluzione futura.

Nella sola Provincia di Varese gli iscritti al sindacato pensionati della Cgil sono 36 mila, mentre 2 milioni sono quelli iscritti in tutta Italia. Numeri che rendono questa organizzazione sociale una delle più grandi in Europa.

Grazie ai 170 i volontari, che operano in 70 sedi differenti su tutto il territorio del Varesotto, il sindacato pensionati tutela e rappresenta tutti gli ex lavoratori iscritti alla Cgil in pensione. Ma è soprattutto un luogo di solidarietà, di ascolto e di inclusione sociale.

All’incontro di Vergiate, introdotto da Dino Zampieri (segretario generale Spi-Cgil di Varese), parteciperanno Assunta Ingenito, una delle autrici della ricerca, Stefano Landini, segretario organizzativo nazionale Spi-Cgil, Mauro Paris, segretario organizzativo regionale Spi-Cgil e Umberto Colombo, segretario generale della Cgil di Varese.

L’invito è aperto e rivolto a tutti