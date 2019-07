Solidarietà dei Cinquestelle al Gruppo Unità Cinofile di Luino

Una realtà importante ma in difficoltà: è il Gruppo Unità Cinofile di Luino che si occupa di addestrare cani da ricerca. Un problema che verrà discusso nel prossimo consiglio comunale previsto per questa sera, 30 luglio, con un’interrogazione presentata dai consiglieri Petrotta e Nogara prevista all’ultimo punto all’ordine del giorno, il sesto.

Ieri mattina, lunedì, l’attivista Cinquestelle Gianfranco Cipriano (nella foto, a corredo di un comunicato stampa) si è recato al campo del Gruppo Unità Cinofile di Luino: «Sono rimasto sbalordito nello scoprire quest’attività che si occupa dell’addestramento di cani impiegati per salvare vite umane vittime di terremoti e calamità naturali in tutt’Italia. Quello che dovrebbe essere un fiore all’occhiello del nostro territorio, fatica a trovare poche centinaia di euro di contributo dalle istituzioni che si rimpallano l’un l’altra la competenza di attribuire un sostegno costante a un’associazione di importanza nazionale a libera disposizione di Carabinieri Forestali, Polizia, Vigili del Fuoco e Protezione Civile, ma anche privati che intendano addestrare o far esercitare il proprio cane a questo importante scopo benefico».

«L’impegno di questa associazione è stata davvero toccante e il pensiero è subito volato ad Amatrice e ai tanti disastri che, chissà come mai, accadono sempre più spesso. Ho trovato piacere, quindi, nel fare una piccola donazione e invito tutti i cittadini sensibili a tale causa a fare lo stesso, confidando che le personalità politiche spesesi nell’impegno di risolvere definitivamente la questione di un regolare contributo definiscano tempi e modalità», ha concluso Cipriano.