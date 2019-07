Fuori strada con l’auto, arrivano i Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Vergiate, sulla SS 629, per un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro una pianta a lato della carreggiata.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza la vettura e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Nell’incidente sono rimasti feriti due uomini di 29 e 32 anni.