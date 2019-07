Studenti lombardi tra i migliori d’Italia

Gli alunni delle scuole lombarde sono tra i migliori d’Italia.

La fotografia dell’Invalsi, che ha letto il livello di preparazione degli studenti in cinque differenti livelli del percorso, indica un’Italia profondamente divisa tra Nord e Sud.

I risultati premiano docenti e studenti lombardi che evidenziano progressivamente livelli più elevati con il passare degli anni.

Così, nel Nord Ovest, in italiano, il 30% degli studenti di terza media si colloca a un livello considerato insufficiente di apprendimento ( contro il 28% del Nord Est, il 32% del Centro, il 40% del Sud e il 46% delle isole maggiori). In matematica la situazione peggiora con una percentuale del 32%.

Alle superiori, però, i ragazzi delle scuole lombarde migliorano con un’insufficienza riportata dal 21% degli alunni in italiano e dal 25% in matematica. Un risultato che si mantiene abbastanza costante anche all’ultimo anno del ciclo scolastico con il 22% insufficiente in italiano e il 27% in matematica.

Decisamente più deludenti sono i risultati per quanto riguarda le prove di inglese: all’ultimo anno delle superiori è il 50% dei ragazzi a non aver passato la prova di “comprensione” mentre il 35% è stato al di sotto delle votazioni minime per la “lettura”.

ITALIANO

Gli alunni lombardi nella scuola primaria sono superiori alla media con 203 punti contro i 200 generali. Un risultato che si rafforza in terza media: la Lombardia raggiunge il punteggio di 204 contro la media di 199.

È al ciclo superiore, però, che le capacità degli studenti della Lombardia emergono con evidenza, con una netta predominanza, inoltre, degli iscritti ai licei classici e scientifici. In seconda superiore il livello raggiunge i 217 punti ( secondi alla Valle d’Aosta) per poi scendere a 215 punti in quinta superiore ( superati da Trento e Valle d’Aosta). L’eccellenza si registra, come accennato, nei licei scientifici e classici, a seguire gli altri licei poi gli istituti tecnici e infine i professionali.

MATEMATICA

Anche per questa materia il divario tra le diverse aree geografiche è progressivo con un avvio nel ciclo primario abbastanza omogeneo che si va ampliando nel corso degli anni.

In terza media, la Lombardia raggiunge livelli di primato con 208 punti, come Valle D’Aosta ed Emilia, superata da Trento, Veneto, Friuli, Toscana e Marche).

Al ciclo superiore, il miglioramento delle performance lombarde è netto : 215 punti contro i 203 di media in Italia. A permettere il risultato soprattutto i licei scientifici con 235 punti che staccano decisamente gli altri licei , appaiati agli istituti tecnici mentre fanalino di coda sono i professionali.

INGLESE

Meno brillante, infine, è la performance degli alunni lombardi in inglese, soprattutto per quanto attiene alla comprensione.

In quinta elementare l’ascolto ottiene 203 punti (mentre Bolzano ne totalizza 216 Valle D’Aosta 215 e Trento 204, Umbria Marche 207 e Molise 204). Va meglio la “reading” la comprensione del testo letto dove i ragazzi raggiungono 205 punti ( Bolzano primeggia con 2010 punti).

In terza media, le macro-aree del Nord Ovest, del Nord Est e del Centro ottengono un punteggio significativamente superiore alla media italiana. La percentuale di studenti che raggiunge il livello A2 nel Nord Ovest è dell’84%, nel Nord Est dell’87% e dell’81% nel Centro.

Alle superiori, infine, il livello raggiunto dai ragazzi torna ad essere in linea con le altre performance: all’ultimo anno la reading ottiene 216 punti e 219 nella “listening” (in entrambi i casi alle spalle delle province di Trento e Bolzano). Nella prova di lettura è il Friuli-Venezia Giulia a registrare la percentuale più elevata di alunni al livello A2 (89%).

I risultati migliori sono stati ottenuti nei licei scientifici e classici (220) a seguire gli altri licei (209). gli istituti tecnici ( 192) e i professionali ( 171).