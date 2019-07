Treni, il Pd alza la voce in Regione sui ritardi del servizio

Il Partito democratico alza il livello della protesta nei confronti di Trenord e della Regione all’indomani delle dichiarazioni dell’assessore ai trasporti Claudia Maria Terzi che ha annunciato che “Regione Lombardia non aumenterà il prezzo del biglietto dei treni e che non applicherà neppure l’adeguamento Istat”.

Terzi ha spiegato che “Lo abbiamo bloccato l’anno scorso e lo facciamo anche questo anno perché finché non si riesce a garantire un servizio pienamente efficiente, neanche un aumento dello zero virgola può essere accettato”.

Il Pd in Regione, per voce dei consiglieri regionali Samuele Astuti e Pietro Bussolati, ha attaccato: “ci mancherebbe solo che aumentassero le tariffe, con tutto quello che accade sui treni, soprattutto in questi giorni. La Regione pensi piuttosto a risarcire i pendolari rendendo gratuito l’abbonamento di settembre. Non basta dire che il servizio non è soddisfacente, bisogna dimostrare concretamente ai cittadini che si è preso in carico il problema e che si comprende il disagio dei pendolari”.

Dalla provincia di Varese alza la voce anche il responsabile infrastrutture e trasporti della segreteria provinciale Luca Paris che, dopo gli attacchi di terzi al ministro dei trasport Toninelli, dice: “siamo di fronte ad un assessore regionale che, pur di sottrarsi alle proprie responsabilità politiche per i disagi patiti dai pendolari lombardi, le attribuisce ad un ministro del governo di cui il proprio partito è parte integrante e sostanziale. Un governo, oltretutto, che sta togliendo in queste ore ai trasporti pubblici lombardi altre decine di milioni. Troppo facile. Sono venticinque anni che il partito dell’assessore Terzi governa in Lombardia e il triste stato dei trasporti ferroviari locali è sotto gli occhi di tutti”.