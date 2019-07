Ultimo appuntamento prima delle vacanze per il “Piede d’Oro”

Ultimo appuntamento prima della pausa estiva per gli appassionati di podismo che abitualmente frequentano le strade del “Piede d’Oro”. Domenica 14 luglio si disputa “La corsa di mezza estate”, giunta alla sua quarta edizione e organizzata in quel di Tradate con partenza e arrivo ad Abbiate Guazzone.

La gara, allestita dai Maratoneti Tradate e dagli Alpini di Abbiate Guazzone, misura nel suo percorso lungo 10,5 chilometri e scatterà alle 9 in punto dalla zona del campo sportivo di via Ugo Foscolo. Il percorso più breve si snoderà invece per 4,5 chilometri con la partenza data in contemporanea, mentre subito dopo prenderanno il via gli specialisti del nordic walking. Al vincitore andrà il Trofeo Copicar.

Il programma completo prevede l’apertura del ritrovo alle 7,30 con la possibilità – per i singoli – di effettuare le iscrizioni prima dello start (entro le 8,45); prima della gara senior ci sarà invece spazio per il “minigiro” dedicato ai bambini che scatterà alle 8,40 da via Vittorio Veneto e sarà lungo 600 metri.

Dopo l’appuntamento tradatese, il numero 16 della stagione 2019, la carovana del Piede d’Oro andrà in ferie per quasi due mesi permettendo ad atleti e organizzatori di “tirare il fiato”, meritatamente. Si tornerà a correre per il rush finale con le ultime sei gare in calendario a partire da quella di domenica 8 settembre a Mustonate (la piccola frazione campestre di Varese circondata da maneggi). Quel giorno la prova avrà risvolti benefici visto che è intitolata “Chi ha il diabete non corre da solo”.