Ruba mille euro di “anti pulci” per cani e gatti a Tradate

Decine di confezioni di prodotti antipulci per cani e gatti nascoste nei vestiti per cercare di arrotondare piazzandoli in “nero” sul mercato: confezioni di antiparassitari facili da smerciare. Ma ieri, martedì, l’uomo di origini rumene è stato fermato prima dal personale della sorveglianza di uno store per prodotti dedicati agli animali, e poi dai carabinieri.

Trentenne di origini rumene, è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo nel quale è stato convalidato l’arresto. L’imputato, che risiede a Cislago insieme alla compagna, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il pm ha chiesto la convalida dell’arresto specificando che l’imputato è gravato da un mandato d’arresto europeo per rapina in concorso commessa in Germania. Il giudice Rossana Basile ha convalidato l’arresto e disposto la rimessione in libertà per questo procedimento ma la condizione in carcere per il mandato d’arresto per il quale l’imputato, classe 1989 comparirà domani, giovedì, dinanzi al giudice a Milano, competente per materia, come ha specificato il difensore Stefano Guidali a margine del procedimento. L’udienza per il furto di Tradate è stata aggiornata in autunno.