Tradate, i gruppi di opposizione chiedono un semaforo anti-allagamento per il sottopasso di via Piave

Un intervento urgente al sottopasso di via Piave a Tradate per tutelare la sicurezza di automobilisti e cittadini. È quanto chiedono i consiglieri comunali dei gruppi Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico attraverso una mozione indirizzata al sindaco, alla Giunta e al residente del Consiglio comunale.

L’oggetto della proposta è l’installazione di un semaforo anti-allagamento e di segnaletica illuminata nel sottopasso di via Piave, da tempo noto per i ricorrenti episodi di allagamento che hanno causato disagi, danni ai veicoli e la necessità di numerosi interventi da parte dei Vigili del fuoco.

Nel testo della mozione, le opposizioni sottolineano come la sicurezza stradale debba essere una priorità per ogni amministrazione e come gli allagamenti ripetuti di via Piave rappresentino un rischio concreto e ormai ben documentato. La richiesta è quindi duplice: installare un impianto semaforico specifico, come previsto dall’articolo 41 del Codice della Strada in caso di condizioni meteorologiche avverse, e predisporre una segnaletica luminosa e ben visibile per avvisare tempestivamente gli automobilisti del pericolo.

“La misura – affermano i firmatari – è necessaria per ridurre il rischio di incidenti e lesioni in uno dei punti più problematici della rete stradale cittadina”.

Il sottopasso di via Piave è da anni al centro delle segnalazioni dei residenti e delle cronache locali, in particolare durante le piogge più intense. Nonostante le criticità siano note, secondo i consiglieri proponenti non sono stati finora messi in campo interventi adeguati a prevenire il problema in modo efficace e duraturo.

L’auspicio dei gruppi Tradate Futura, Partecipare Sempre e Partito Democratico è che la mozione venga accolta e votata favorevolmente da tutto il Consiglio comunale, dando finalmente una risposta concreta ai cittadini e aumentando il livello di sicurezza stradale nel quartiere.