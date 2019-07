Un’altra interrogazione in Parlamento su Enac e rotte di Malpensa

Anche Fratelli d’Italia si mobilita in seguito alla decisione di Enac Roma di modificare lo scenario dei voli previsto durante il bridge di Malpensa/Linate.

È la seconda interrogazione, che segue quella presentata da Leonardo Tarantino della Lega.

“L’accordo faticosamente raggiunto tra i comuni del CUV, le autorità aeroportuali e SEA, dopo numerose riunioni tecniche della commissione aeroportuale, nonché in seguito a svariati incontri promossi dal Prefetto di Varese Enrico Ricci, è stato vanificato da una decisione unilaterale di ENAC Roma . Questa decisione non tiene in assoluta considerazione i disagi che il nuovo scenario proposta da ENAC Roma riverserà sulle comunità di sedime”.

Per questi motivi FdI protesta tramite il sindaco di Ferno Filippo Gesualdi e con un’interrogazione alla Camera dell’on Paola Frassinetti al Ministro Toninelli al fine di conoscere quali azioni intende intraprendere il ministro per scongiurare il nuovo scenario che ha buttato al vento mesi e mesi di lavoro.