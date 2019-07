Progetto Democratico:”A Samarate dipende tutto da Tarantino?”

Ieri sera, venerdì 19 luglio, alle ore 21 si è tenuta la prima commissione bilancio dell’amministrazione Puricelli, peccato che sono mancati all’appello almeno tre gruppi consiliari (tra cui due di opposizione), e non perché non abbiano interesse a partecipare, ma bensì perché giustificati da impegni pregressi. Nulla si è potuto fare, la risposta è stata che in alternativa l’onorevole Tarantino, consigliere delegato al Bilancio, sarebbe stato assente.

Progetto Democratico si chiede se questo sia un buon motivo per non dare una data alternativa e permettere a tutti di partecipare alle commissioni. Abbiamo chiesto tempestivamente di spostare la commissione a lunedì 22 luglio per permetterci di essere presenti, ma nulla, Tarantino non sarebbe stato disponibile.

Ricordiamo che nonostante sia stato nominato un consigliere delegato, il responsabile del bilancio resta il sindaco; non si tratta infatti di un assessorato e peraltro la delega non potrebbe per legge coprire l’intera materia, ma solo un progetto o parte di essa.

E allora, sindaco Puricelli, lei che si è definito il sindaco di tutti, perché non ci permette di partecipare alla vita politica di Samarate dandoci delle alternative? Dobbiamo pensare che senza Tarantino lei non sappia gestire una commissione bilancio? Che sarà sempre così? Che dipenderà tutto, commissioni e consigli comunali, dall’agenda di un parlamentare locale?

Progetto Democratico ha delegato una persona che ha presenziato senza diritto di parola alla commissione, perché a noi partecipare importa!