Esplosione e incendio in un’abitazione di Seveso, soccorsa una bambina di due anni

Vigili del fuoco e Polizia locale di Seveso al lavoro nel tardo pomeriggio di venerdì 13 dicembre per una forte esplosione avvenuta in un appartamento di una casa di ringhiera di via Acquedotto, seguita da un incendio.

La chiamata al 118 è arrivata intorno alle 18. Sul posto anche i Carabinieri di Seregno e i soccorritori che hanno portato le prime cure ai feriti, una bambina di due anni e un’altra persona che era presente nell’abitazione. E’ stato chiesto anche l’intervento dell’elisoccorso La bambina è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con diversi mezzi, due autopompe, un’autoscala, un carro soccorso e un’autobotte e la vettura del funzionario di guardia.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti che hanno causato l’esplosione: sono in corso le indagini per accertare quanto accaduto. Gravi i danni alla casa: l’esplosione ha letteralmente sventrato una parete dell’appartamento.