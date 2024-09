Torneo di baskin a Seveso: due giorni di sport e inclusione per tutti

Un weekend di sport per tutti, insieme: al Palafamila di via Antonio Gramsci 11, a Seveso, si terrà nei giorni di sabato 28 e domenica 29 settembre, la primissima edizione del torneo “Acinque Baskin Cup”; un torneo sportivo promosso dal gruppo Acinque, che ha come obbiettivo quello di sostenere una disciplina sportiva all’insegna dell’inclusione e dell’intrattenimento di tutti, dando la possibilità di partecipare contemporaneamente sia a normodotati che a persone con disabilità.

In campo scenderanno squadre provenienti da territori nei quali Acinque opera, come: Como, Lecco, Monza, Sondrio e Varese.

L’evento non sarà solamente sportivo, ma anche un’occasione di festa, con dj set, food truck, stand della birra e intrattenimenti per tutta la giornata. Sarà un’opportunità per scoprire e sostenere uno sport inclusivo e sociale come il Baskin.

L’evento inizierà sabato alle ore 10:00, momento nel quale ci sarà l’inaugurazione ufficiale del torneo, e l’ingresso sarà libero.

Alle 11.00 inizieranno le partite con le prime squadre del torneo che si suddividerà così: ore 11.00 sport4all Lions vs Salus Gerenzano; ore 13.30 sport4all Bears vs Casatesport; ore 16.00 Millepiedi Varese vs Eureka Monza.

Nella giornata di domenica ci saranno le semifinali alle 9.00 e 11.30, e le finali primo e secondo posto alle 15.30.

L’evento finirà alle 17.30 con le premiazioni e i ringraziamenti a tutti i partecipanti.

Sarà un fine settimana che darà un’occasione imperdibile per vivere lo sport in un’ottica di inclusione e condivisione, dove il baskin diventa il simbolo di una società più accessibile. Tra partite avvincenti, intrattenimento e momenti di socialità, sarà un weekend che dimostrerà come lo sport possa abbattere le barriere e unire persone di ogni abilità.