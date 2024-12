In commissione aeroportuale rinviata l’approvazione delle nuove rotte di Malpensa

La commissione aeroportuale di Milano Malpensa ha rinviato l’approvazione delle nuove rotte di decollo definite nello scenario sperimentato tra il 18 aprile e l’inizio autunno.

“Dopo ampia e approfondita e frizzante discussione, la commissione, su proposta della direttrice di Enac, ha deciso di non votare gli scenari e di spostare la discussione a gennaio” dice Stefano Bellaria, sindaco di Somma Lombardo, che è anche presidente di turno del Cuv (il consorzio dei Comunj di Malpensa; non tutti i Comuni del Cuv sono però rappresentati in commissione aeroportuale.

La decisione di rinviare è stata presa – dice ancora Bellaria – “per consentire di analizzare alcune proposte di integrazione e modifica rispetto allo scenario in essere, proposte emerse durante le assemblee e pubbliche e i confronti”.

Soprattutto l’assemblea a Somma era stata movimentata, di fronte alle contestazioni – durate mesi – da parte dei residenti di Coarezza e Golasecca. Ma anche negli altri incontri pubblici e tra sindaci sono emerse singole richieste e si è fatto un lavoro di mediazione da far “atterrare” in una revisione della programmazione dei decolli.

Bellaria ribadisce che si vuole arrivare ai “migliori scenari possibili” e che per questo serve “prendersi tutto il tempo necessario”.

Di qui la “saggia decisione” – dice ancora Bellaria – di un rinvio. Va detto che su tutti e tre i “quadranti” di decollo (Nord-Ovest, Nord-Est, Sud) esistono elementi negativi che hanno suscitato la reazione di volta in volta di un sindaco o di una comunità: la sfida a questo punto resta di finire uno scenario che riesca a ripartire ulteriormente i disagi.