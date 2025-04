Due incontri pubblici dedicati all’arte e alla storia con la Cooperativa San Martino di Ferno

Settimana ricca di appuntamenti culturali grazie alle iniziative promosse dalla Cooperativa San Martino di Ferno, che propone due incontri pubblici dedicati all’arte e alla storia, aperti alla cittadinanza.

Il primo appuntamento è in programma per giovedì 10 aprile alle ore 21.00, presso l’oratorio di Lonate Pozzolo, in via Giovanni XXIII n. 59. All’interno del ciclo Percorsi d’Arte, il professor Giampaolo Livetti guiderà il pubblico alla scoperta di uno dei massimi capolavori dell’arte italiana: “La Cappella Sistina”. Una serata tra storia, bellezza e significato simbolico, pensata per appassionati e curiosi di ogni età.

Il giorno successivo, venerdì 11 aprile alle ore 21.15, l’appuntamento si sposta presso la sede della Cooperativa San Martino, in via Mazzini 16 a Ferno. In collaborazione con le sezioni ANPI di Ferno e Lonate Pozzolo, è in programma l’incontro dal titolo “I crimini del colonialismo italiano in Africa”, condotto dal professor Giancarlo Restelli. Una serata di riflessione storica e civile su una pagina complessa e spesso dimenticata del passato italiano.