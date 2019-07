Chi non hai mai sentito, almeno una volta nella sua vita, parlare di Formentera? Sicuramente nella vostra cerchia di amici ci sarà un fedelissimo o una fedelissima della isla bonita. Eh sì perché chi viene una volta, in questa piccola perla delle Baleari, non può che restare stregato dalle sue spiagge e dal suo mare cristallino.

Galleria fotografica Vacanze a Formentera 3 di 3

Questo luogo magico, un tempo meta hippy per giovani provenienti da ogni angolo della terra, è ormai una delle località turistiche più frequentate.

Se decidete di pianificare una vacanza qui, noi vi suggeriamo di prenotare già dall’Italia dei comodi appartamenti in affitto a Formentera.

Ma cosa fare una volta arrivati sull’isola? Sicuramente visitare le sue splendide spiagge!

La più famosa e più frequentata è Ses Illetes, inserita all’interno del Parco Naturale di Ses Salines, è una lunga spiaggia dorata che prende sfumature coralline grazie ai residui di sabbia rosa che si accumulano sul bagnoasciuga. Per assicurarvi un posto in prima fila, e soprattutto per evitare lunghe e noiose code sotto il sole, vi consigliamo di essere mattinieri: questa infatti è l’unica spiaggia dell’isola con ingressi limitati ed a pagamento.

Dalla parte opposta di Ses Illetes si trova invece la spiaggia di Levante: questa spiaggia, sorella della più famosa, offre scenari altrettanto belli ma è meno frequentata. Ma mi raccomando: guardate sempre dove soffia il vento! Se arriverà da ovest il mare sarà increspato ad Illetes e non dovrete far altro che andare a Levante; viceversa se il vento soffierà da est potrete andare a crogiolarvi nelle calme acque di Illetes.

Se invece siete alla ricerca di zone più selvagge ed incontaminate, la costa di Migjorn è quello che fa per voi. Questa parte dell’isola che volge a sud è composta da una lunga spiaggia che si estende per circa sei chilometri. Arrivarci è molto semplice: dal porto della Savina, da Sant Francesc oppure dal centro di Es Pujols dovrete raggiungere la località di San Ferran (non abbiate paura delle distanze, Formentera è piccolissima!) e da qui prendere la lunga strada asfaltata PM820. Mentre la percorrete vedrete che alla vostra destra ci saranno diverse “entrate” di strade sterrate che vi condurranno al mare. Non esiste un luogo in particolare che ci sentiamo di consigliare perché a Formentera ogni posto è meraviglioso! Però, se alla vostra giornata di mare volete coniugare anche un buon pranzo, qui ci sono alcuni dei ristoranti spagnoli più buoni dell’isola: tra i nostri preferiti sicuramente Es Codol Foradat e Vogamari.

Dalla parte opposta di Migjorn, proseguendo sullo stradone asfaltato di cui vi abbiamo parlato prima, si trova invece la località di Es Calò de Sant Augustì: antico centro abitato dell’isola che conserva nella sua estrema semplicità l’allure del villaggio di pescatori che fu. Qui la spiaggia si caratterizza per la presenza di alcune zone rocciose; è proprio questo particolare che dona all’acqua sfumature di azzurro ancora più intenso. Da segnalare in questa zona due bellissimi ristoranti: il primo consigliatissimo per un pranzo vista mare (e che mare!) si chiama Can Rafalet, il secondo consigliato per la cena, si chiama Can Pascual. In quest’ultimo assaggerete l’autentica cucina isolana in un ambiente elegante e molto suggestivo.

Tra le altre spiagge da visitare ci sono anche quella di Es Pujols, per chi è alla ricerca di tutti i servizi a portata di mano come numerosi bar e ristoranti e la spiaggia di Cala Saona: una spiaggia a forma di mezzaluna incastonata da rocce rossastre.

Infine, a Formentera, è obbligatorio concludere la giornata di mare con il rito dell’aperitivo! Che scegliate l’esclusivo Chezz Gerdi o lo spartano Kiosko 62 numerosi sono i posti dove andare ad ammirare il tramonto sorseggiando un buon cocktail. Uno dei più famosi è sicuramente il Pirata Bus, sulla spiaggia di Migjorn, ma il nostro consiglio è quello di farvi trasportare dal momento… Formentera è magica e sarà a lei a suggerirvi dove andare.