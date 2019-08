Ai fuochi di Santa Maria Maggiore con la Vigezzina

In treno, fino a Santa Maria Maggiore, per ammirare lo spettacolo pirotecnico del 14 agosto. È possibile con il servizio speciale della Vigezzina Centovalli, una delle ferrovie panoramiche più belle d’Italia. Il rientro a Domodossola sarà effettuato con un treno dedicato in notturna.

Il servizio è pensato per permettere ai molti spettatori – lo scorso anno furono oltre 20.000 – di raggiungere comodamente Santa Maria Maggiore per godere l’ultimo spettacolo piromusicale della stagione 2019 di Vette d’Artificio – rassegna che fa parte del Festival di Fuochi d’Artificio coordinato dal Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola – evitando code e problemi di posteggio.

Gli spettatori potranno approfittare di uno dei treni pomeridiani in partenza da Domodossola per raggiungere Santa Maria Maggiore, cuore della Valle Vigezzo; il rientro è previsto con un unico treno speciale che viaggerà in notturna dopo la fine dello spettacolo.

Il costo dei biglietti a/r, acquistabili online direttamente sul sito www.vigezzinacentovalli.com, è di € 10,00 – comprensivo di prenotazione – per gli adulti e i ragazzi, mentre per i bambini fino ai sei anni di età sarà emesso un titolo di viaggio a € 4,00.

Le partenze dei treni bianco-blu dalla stazione di Domodossola sono previste alle ore 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 e 19.00; il treno per il ritorno lascerà Santa Maria Maggiore alle ore 23.00, per arrivare a Domodossola – senza fermate intermedie – alle ore 23.45.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: WEB: www.vigezzinacentovalli.com FB: www.facebook.com/FerroviaVigezzinaCentovalli IG: www.instagram.com/ferroviavigezzinacentovalli Biglietteria di Domodossola – Telefono: +39 0324 242055