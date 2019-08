Al cinema Santamanzio per…scoprire la luna!

Due appuntamenti dedicati ai cinquant’anni dallo sbarco sulla luna quelli organizzati dall’Associazione ICare. Si tratta di due proiezioni cinematografiche, a cui seguirà una gustosa cena, in programma per venerdì 30 agosto e per venerdì 6 settembre al Cinema Santamanzio, alle 19.

Il primo appuntamento vedrà la proiezione del film “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca. Una surreale commedia “sarda” che non mancherà di stupire con una stralunata comicità. A seguire cena “spaziale” con chef Mic.

Venerdì 6 settembre invece, si terrà la proiezione di Moon di Duncan Jones. Il regista, figlio di Dawid Bowie, prende un soggetto del padre per coinvolgerci in una storia che è un’autentica perla del genere fantascienza. A seguire cena stellata con chef Lorenzo.

L’ingresso:

– Ingresso con tessera I CARE 2019 obbligatoria (la cena è infatti riservata esclusivamente ai soci). Chi invece vuole vedere solo il film può entrare senza tessera, pagando semplicemente il prezzo del biglietto (5 euro)

– Chi ha già la tessera I CARE, soci 2019, paga solo il prezzo del biglietto + prezzo della cena (totale 15 euro, bevande incluse).

– Chi non ha rinnovato la tessera I CARE 2019 (o la deve fare ex novo) può scaricare il modulo in allegato e restituircelo compilato con i suoi dati e pagare la sera stessa all’ingresso il contributo di 10 euro per la tessera.

Per informazioni: http://www.santamanzio.it/