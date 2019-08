Alexandra Dovgan a Lugano Musica

Lunedì 2 settembre alle ore 18 la dodicenne pianista russa Alexandra Dovgan, balzata all’attenzione internazionale per la straordinaria maturità interpretativa, è ospite di LuganoMusica. Alexandra Dogvan si esibirà nella Hall del Lac in occasione della presentazione al pubblico, con il direttore artistico Etienne Reymond, della nuova stagione di concerti. Una «personalità» l’ha definità Grigorij Sokolov, più che una “bambina prodigio”, a soli dodici anni Alexandra si è esibita a fianco di Valery Gergiev, vincendo nel 2018 la Grand Piano Competition di Mosca.

La stagione 2019-2020 di LuganoMusica, a partire dal 16 settembre 2019, porta a LAC l’Orchestra di San Pietroburgo, la Gewandhausorchester di Lipsia, la Chicago Symphony, l’Accademia di Santa Cecilia, la City of Birmingham, Il Giardino Armonico. Sul podio, tra gli altri, Temirkanov, Nelsons, Muti, Pappano, Mirga Gražinytė-Tyla. Nelson Freire, Renaud Capuçon, Beatrice Rana, Grigorij Sokolov, Paul Lewis, Simone Rubino, tra i solisti. Il violoncellista Gautier Capuçon è artista in residenza. Tra gli spettacoli si segnalano Il piccolo spazzacamino, La traviata e La finta giardiniera per il teatro musicale. Focus Mendelssohn, Concerti di Pasqua, incontri, proiezioni completano la programmazione insieme con la rassegna di musica elettronica EAR e le contaminazioni di Early Night Modern.