Amici a quattro zampe, fra concorsi di bellezza e aiuto agli anziani

Fra le numerose iniziative dell’edizione 2019 del Girinvalle c’era qualcosa che doveva ancora vedere il finale: ci riferiamo al concorso ‘Cane Mascotte Girinvalle’, organizzato dall’associazione cinofila no profit Parva Rubra. Nello stand della Pro loco di Gorla Maggiore, infatti, Parva Rubra aveva offerto, durante il Girinvalle, la consulenza di esperti cinofili, a disposizione dei proprietari di cani, per dare risposte e suggerimenti sul comportamento animale. Oltre a questo, era stato lanciato un concorso di bellezza per gli amici a quattro zampe: in questi mesi sono stati raccolti i voti e sabato scorso si è tenuta l’attesa premiazione.

“Le votazioni, espresse come like sulle fotografie pubblicate sulla pagina Facebook di Parva Rubra nel periodo dal 23 giugno al 4 luglio scorsi, hanno decretato la vittoria come ‘Cane Mascotte Girinvalle 2019/2020, Luna di Erika Luetti ( 352 voti), che riceve in eredità il titolo da Mino, cane mascotte della scorsa edizione –racconta in una nota l’associazione-. Al secondo posto si è classificata Mia di Barbara Giani (320 voti) e al terzo posto Duncan di Cristina Alzati (181 voti). Ognuno ha ricevuto una pergamena a ricordo ed al vincitore un sacco di mangime gentilmente offerto da Happy Dog (Rebo, Castellanza). Si è meritato infine una menzione speciale il cane Eddie, che ha avuto un inizio vita difficile a causa dei maltrattamenti subiti, ma che ha trovato la felicità con la sua nuova famiglia”.

In occasione delle premiazioni, tenutesi alla presenza del sindaco di Gorla Maggiore, Pietro Zappamiglio, il presidente Antonio Macchi ha mostrato il proprio entusiasmo per il successo ottenuto dal concorso: «L’evento ha riscosso una partecipazione davvero entusiasmante e significativa, coinvolgendo non solo la comunità di Gorla Maggiore ma anche gli altri comuni della valle Olona ed oltre, grazie alla diffusione tramite i social media. Parva Rubra non è attiva solo in occasione del Girinvalle –ha continuato Macchi- e le attività dell’associazione sono ben radicate nel tessuto comunale da alcuni anni con diversi momenti finalizzati a promuovere a livello sociale la divulgazione partecipativa dei principi del corretto rapporto uomo-cane, visto in un ambito comunitario in cui le relazioni umane interpersonali sono veicolate e, talvolta addirittura migliorate, dalla presenza dell’animale».

Il cane è visto quindi, non solo come un amico a quattro zampe, con cui condividere momenti ludici e di affetto, ma come un elemento importante all’interno della comunità: lo spiega il presidente dell’associazione, facendo riferimento al progetto che vede la presenza di cuccioli al centro anziani cittadino: «Il cane stesso diventa un elemento abilitante al collante sociale e, sebbene indirettamente, la sua sola presenza genera un clima positivo in contesti sensibili, come per esempio nel centro diurno per gli anziani».

Aiuto alle persone in difficoltà, ma anche attenzione all’ambiente: «A settembre organizzeremo una passeggiata nei boschi con i nostri amici – conclude Macchi – sarà l’occasione per scoprire aspetti del nostro territorio a volte dimenticati o addirittura deturpati, come avviene quando partecipiamo nell’ambito delle giornate ecologiche promosse dall’Amministrazione comunale».