Il Girinvalle di Gorla Maggiore fra musica e amici a quattro zampe

Anche la Pro loco di Gorla Maggiore si prepara all’edizione 2019 del Girinvalle: in programma una domenica di festa capace di unire spettacoli dedicati a grandi e piccini, ma anche un occhio di riguardo per gli amici a quattro zampe.

L’edizione di quest’anno prevede infatti la novità di un vero e proprio spazio dedicato ai cani: «Grazie all’associazione Parva Rubra per tutta la giornata ci saranno esperti cinofili a disposizione dei proprietari di cani, per dare risposte e suggerimenti sul comportamento degli animali» racconta Maria Rosa Petruzzi, presidente della Pro loco gorlese. «Inoltre i cani presenti potranno essere votati, in una sorta di concorso di bellezza a quattro zampe: un modo simpatico per coinvolgere i presenti».

Oltre a questo, è confermato il punto ristoro: «Come ogni anno si potrà pranzare e nel pomeriggio avremo un gruppo musicale, oltre all’intrattenimento per i bambini. Purtroppo non ci è possibile organizzare nulla per il sabato sera, per problemi logistici, ma speriamo che i cittadini intervengano numerosi domenica 16 giugno per partecipare a tutte le nostre iniziative».

Il Girinvalle è il grande evento del mese di giugno, ma a luglio l’associazione cittadina tornerà ad offrire un momento di svago ai gorlesi. «Il 13/14 luglio avremo ‘Pro loco in festa’ – anticipa Maria Rosa – durante la quale proporremo il tributo ad Adriano Celentano al sabato sera e la band ‘Panna e fragola’ alla domenica. I cittadini potranno venire a salutarci all’area feste, dove si svolgerà tutta la manifestazione, e gustare la cena romagnola base di piadine con questo bel sottofondo musicale».