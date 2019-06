Trenino, musica e presepi per il Girinvalle marnatese

Musica, intrattenimento, ma anche punti informativi: il Girinvalle a Marnate è pronto ad offrire svariati momenti all’insegna della spensieratezza e dell’informazione.

La Pro loco ha infatti arricchito il programma dell’edizione 2019 della manifestazione, di diversi appuntamenti: “Oltre al punto ristoro, avremo dell’ottimo intrattenimento musicale – anticipa il presidente Davide Pedrotti – il sabato sera con i Gerenza group, mentre la domenica pomeriggio con l’American band: due appuntamenti capaci di unire buona musica e divertimento”.

Immancabile, come ogni anno, la possibilità per grandi e piccini di spostarsi fino all’associazione ‘La casa di Alice’ in treno: “Avremo un trenino su gomma, che si muoverà sulle strade (chiuse per tutta la giornata, in modo da permettere ai partecipanti di passeggiare in valle in sicurezza, ndr) e uno su rotaia, gestito dalla Protezione civile: il viaggio in treno è sempre molto gradito, dai più piccoli, ma non solo”.

Per i bambini gli appuntamenti sono svariati: “Nell’area del vecchio mulino avremo i gonfiabili, i pony e quindi il ‘battesimo della sella’ e, grazie all’asilo ‘Il girasole di Frà’ un servizio di truccabimbi. Inoltre, presso la ‘La casa di Alice’ ci sarà uno spettacolo di magia con il mago Paul”. L’associazione marnatese, oltre ad offrire un secondo punto ristoro, ospiterà un laboratorio ‘natalizio’: “Il Gruppo Presepi Marnate sarà a disposizione dei bambini colorare e imparare le tecniche di costruzione dei presepi”.

Divertimento, quindi, per ogni fascia di età, ma non solo: la parte di percorso marnatese del Girinvalle prevede anche dei punti di informazione. “Avremo uno stand che pubblicizzerà il Controllo del Vicinato, un servizio gratuito, ma fondamentale per la comunità. I volontari saranno a disposizione dei cittadini per rispondere a qualsiasi dubbio. Oltre a loro, dovrebbero esserci banchetti informativi su questo servizio nei comuni di Gorla Minore, Solbiate e Olgiate Olona”.

Chi arriverà in valle per la manifestazione, avrà inoltre la possibilità di ricevere informazioni sul Palio marnatese, che partirà il 30 giugno: “Ci sarà uno stand dove saranno in vendita le magliette dei quattro rioni e sarà distribuito il volantino con le date delle sfide e la mappa del paese suddivisa per rioni: il Palio è un altro evento a cui teniamo molto e in cui speriamo di coinvolgere tante persone. Stiamo lavorandoci molto, dialogando con l’Amministrazione comunale e le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza, ma al contempo permettere lo svolgimento delle gare: dopotutto il nostro scopo è quello di far giocare i ragazzi”.

Tornando al Girinvalle, Pedrotti non nasconde l’entusiasmo per la manifestazione: “E’ il primo grande evento a cui lavoriamo, per cui serve tanto aiuto: fra tutti i volontari della Pro loco saremo circa in 50-60 persone: è un gran impegno, ma siamo tutti contenti di impegnarci perché alla fine, oltre a lavorare, ci si diverte anche” confessa con un sorriso il presidente dell’associazione.

Vi ricordiamo infine che, presso il punto ristoro marnatese, domenica 16 giugno alle ore 10 partirà la ‘Caccia al tesoro fotografica’ (qui l’articolo) organizzata da VareseNews, per la quale la Pro loco di Marnate non metterà soltanto a disposizione una postazione di partenza e arrivo: “Qualcuno dei nostri volontari – spiega Pedrotti – farà parte della giuria che sceglierà la foto più fantasiosa. Quindi mi raccomando: iscrivetevi in massa”.

Tutti gli articoli sul Girinvalle