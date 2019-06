Ecco le ‘Magiche serate in valle’ della Pro loco, aspettando Girinvalle

Una settimana di eventi in attesa del Girinvalle: a Olgiate Olona torna le ‘Magiche serate in valle’.

“Per un’intera settimana animeremo il nostro fondovalle, celebrando le associazioni locali e cercando di coinvolgere tutta la comunità nelle nostre attività”: Artemio Paletti, presidente della Pro loco è entusiasta del programma della manifestazione di quest’anno.

“Domenica 9 si parte con il Lions club e un pranzo curato dall’Accademia della costina, i cui proventi andranno in beneficenza; si passa poi a martedì 11 con l’associazione Don Pino Ballabio, che si occupa di missioni umanitarie, la cena sarà a base di fritto misto e ci sarà la partecipazione della Fanfara dei Bersaglieri; mercoledì 12 celebriamo gli oratori olgiatesi, offrendo panino la salamella ai ragazzi presenti; inoltre si potrà degustare la paella e ci sarà la possibilità di giocare con le lanterne cinesi – continua Paletti – giovedì 13 l’asilo nido ‘Mipiace’ e il ‘club degli elefanti volanti’ animeranno la serata con uno spettacolo di magia, seguito dalla disco anni ‘80-’90; venerdì 14 saranno protagonisti gli Scout e spetterà a loro animare la serata con musica e divertimento; il giorno dopo, già in atmosfera da Girinvalle, avremo la musica della Urlo band e la domenica ci sarà l’artista dello streetfood Marcelo Montuori che preparerà la Picanha. Per terminare in allegria avremo anche uno spettacolo di ballerini brasiliani che movimenteranno la serata, concludendo questa intensa settimana di eventi”.

Ma com’è nata l’idea delle ‘Magiche serate in valle’? “La nostra partecipazione al Girinvalle comporta un grande lavoro, perché noi, a differenza dei comuni vicini, lungo il fiume non abbiamo nessuna struttura né alcun appoggio e dovremo trasportare tutto il necessario. Pertanto si è pensato di sfruttare al meglio il lavoro fatto, arricchendo l’agenda olgiatese con un’intera settimana di eventi, coinvolgendo gli oratori e le altre associazioni cittadine”.

E per la domenica? “Per la giornata del Girinvalle, domenica 16 giugno, la parte di percorso di Olgiate proporrà il giro in barca sull’Olona, gonfiabili, truccabimbi e la gara fra le paperelle lungo il fiume: un momento divertente, apprezzato ogni anno. Con soli 2 euro il pubblico potrà acquistare il numero di una delle 2mila paperelle gialle che coloreranno il fiume e sfidare la fortuna”.

Quest’anno ci sarà una nota d’orgoglio per la Pro loco, un’impronta ecologista alla manifestazione: “Piatti e bicchieri saranno plastic free – spiega la vicepresidente Maria Teresa Giorgetti – e non solo: anche le lanterne cinesi della serata del mercoledì saranno biodegradabili. Questo per dimostrare il nostro interesse a salvaguardare l’ambiente, il fiume e tutto il nostro territorio, a partire in primis dalle nostre scelte”.