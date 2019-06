Il Girinvalle a Fagnano, fra arrampicate, musica e pirati

Una giornata di divertimento e buon cibo per il Girinvalle di Fagnano Olona. La Pro loco fagnanese, guidata da Armida Macchi, ha infatti organizzato un programma articolato di eventi per domenica 16 giugno, pensati per grandi e piccini.

“Saremo nel pratone dell’area dei Calimali, dove per tutto il giorno ci sarà allegria e animazione grazie al gruppo degli ‘Horizon’, che proporranno intrattenimento musicale durante il momento del pranzo e per tutto il pomeriggio – spiega la presidente – purtroppo non abbiamo modo di organizzare nulla per il sabato sera, ma cercheremo di offrire una bella giornata di festa alla domenica, con il punto ristoro e le diverse iniziative delle associazioni presenti”.

Per i più piccoli ci sarà uno spazio dedicato, curato dall’asilo ‘Il Grillo parlante’: “I bambini potranno diventare dei veri pirati, superando tante prove divertenti giungeranno al bottino. Il percorso creato avrà una durata di circa 30 minuti, con partenza del primo gruppo alle ore 10 – racconta la signora Macchi – Oltre a questo, per tutto il giorno ci saranno palloncini e truccabimbi”.

Come nella scorsa edizione, inoltre, la Protezione civile di Fagnano Olona porterà nel fondovalle una parete per arrampicate: “Ogni anno è un’attrazione che piace a tutti, bambini e adulti, possibile grazie ai volontari che se ne occupano e garantiscono divertimento in tutta sicurezza”. “Oltre a loro, avremo uno stand dell’associazione Avis Busto Arsizio Valle Olona, che promuoverà le attività svolte, in concomitanza con la Giornata mondiale del donatore di sangue, che ricorre il 14 giugno”.

La signora Armida Macchi, un sorriso dolce e tanta voglia di fare nonostante i suoi 82 ani di età, è da due decenni alla guida dell’associazione fagnanese: “Siamo un bel gruppo, i volontari dell’associazione sono come dei figli per me, è un piacere lavorare con belle persone che si impegnano per la comunità”; la presidente non nasconde l’attesa per questa giornata di festa in valle Olona: “Saremo circa una ventina: ad ogni edizione cerchiamo di fare sempre il massimo per offrire una giornata ricca di divertimento. La voglia di stare insieme non manca mai: speriamo che i fagnanesi ci vengano a trovare numerosi”.