“Fino a qui tutto bene” arriva al cinema all’aperto

Quinto appuntamento, mercoledì 14 agosto, con il cinema all’aperto, curato da BA Festival e Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Alle 21.30 nel parco di Villa Calcaterra (in via Magenta, 70) sarà proiettato “Fino a qui tutto bene” di Roan Johnson.

Il film, uscito nel 2014, racconta degli ultimi tre giorni di cinque amici che hanno condiviso il momento forse più bello della loro vita, i tempi dell’università e della convivenza tra amici. Ora che stanno per prendere strade diverse e temono di non vedersi più, cercano di ricordare tutti i momenti vissuti assieme.

L’ingresso è gratuito e come sempre gli ospiti potranno accomodarsi su sedie o su coperte sul prato e sarà possibile acquistare pop corn e zucchero filato. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.