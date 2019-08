Bomboniere per matrimonio: le idee più originali e di tendenza

Organizzare il matrimonio non è affatto semplice: le cose a cui pensare sono moltissime, così come i dettagli che bisogna scegliere e che non sempre trovano l’approvazione di entrambi i futuri sposi. Oggi ci concentreremo sulle bomboniere, perché al giorno d’oggi ne esistono di tantissime tipologie differenti e vale la pena sceglierle con cura. Si tratta di un dono che viene fatto agli invitati e visto che un certo budget va investito anche in questi dettagli, conviene optare per qualcosa che rimanga e che non rischi di essere gettato o abbandonato in un cassetto. Rispetto al passato, oggi è possibile trovare moltissime bomboniere per matrimonio originali che stupiscono gli ospiti e sono particolarmente gradite. Ecco le idee più carine e di tendenza.

Bomboniere per matrimonio utili

Al giorno d’oggi sono particolarmente popolari e di tendenza le bomboniere utili per matrimonio: oggetti quindi che non rischiano di essere abbandonati e che anzi sono molto apprezzati dagli invitati. Su Mobiliastore.it è possibile trovarne di moltissime, adatte a qualsiasi budget e gusto. In questo caso si tratta di veri e propri regali, impreziositi naturalmente dalla presenza dei classici confetti che non possono mai mancare. Tra le bomboniere utili più di tendenza troviamo i taglieri in ceramica che fanno sempre il loro figurone, ma anche gli orologi, i profumatori per ambienti, i cavatappi, il set apribottiglie. Ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutti i budget e vale la pena darci un’occhiata perché piuttosto che spendere soldi per delle bomboniere classiche conviene optare per qualcosa che rimarrà come ricordo a tutti gli invitati.

Bomboniere solidali di Legambiente

Altre bomboniere di tendenza e molto popolari al giorno d’oggi sono quelle solidali di Legambiente, che uniscono l’utile al dilettevole. Ultimamente si parla spesso del problema della plastica, dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici che minacciano l’ambiente. Si tratta di una tematica molto sentita e le bomboniere di Legambiente vanno proprio in questa direzione perché acquistandole si supporta un progetto importante. Oltre al loro significato però, queste bomboniere sono anche originali ed apprezzate dagli ospiti perché particolarissime. Per esempio, online è possibile acquistare le matite, che una volta inutilizzabili possono essere piantate nella terra per far crescere delle bellissime piantine. Un’idea che senza dubbio lascia senza parole gli invitati e che non può passare inosservata.

Bomboniere a tema

Al giorno d’oggi molti matrimoni vengono organizzati sulla base di un tema che accompagna tutta la giornata e che viene riproposto nelle diverse occasioni. Se anche voi avete scelto di seguire questa strada, potete optare per delle bomboniere che siano in linea con il tema del vostro matrimonio e anche in questo caso online si trovano moltissime idee originali e di tendenza. Qualche esempio? Le bomboniere boho chic per gli amanti della natura: piante grasse, matite da piantare, sacchetti con semini e via dicendo. Se amate il mare, potete optare per quelle che ruotano intorno a questo tema, con stelle marine e pesci in tutte le varianti. La scelta è ampissima e potete trovare moltissimi spunti interessanti da cui prendere ispirazione nel catalogo.