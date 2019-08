Calci e pugni ai carabinieri, arrestato

Ubriaco e senza fissa dimora, violento contro la compagna e contro i militari che sono stati chiamati per sedare gli animi.

È così finito in manette nella tarda serata di sabato un uomo di 44 anni di origini marocchine e con precedenti di polizia.

I carabinieri di Gavirate e Besozzo hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti sono avvenuti a Gavirate in via IV novembre a seguito di richiesta telefonica di intervento poiché l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica per l’abuso di alcool, aveva poco prima colpito la propria fidanzata con due pugni al volto provocandole lesioni non refertate.

Alla vista dei militari, però, il quarantaquattrenne si è scagliato contro le pattuglie tentando di colpirli con calci e pugni.

Immediatamente bloccato è stato arrestato e accompagnato in camera di sicurezza a Varese in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di lunedì.