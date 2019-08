Cane maltrattato, la Polizia Locale lo recupera e lo sequestra

Chiuso in casa, maltrattato dal proprietario, era diventato particolarmente aggressivo. Per questo motivo la Polizia Locale ha sequestrato un cane a Cassano Magnago.

Il provvedimento, autorizzato per via giudiziaria, consentirà di curare il cane: il comando della Polizia Locale, guidato da Raffaele Esposito, l’ha affidato ad un comportamentista canino, per un pieno recupero.

Sono giorni di vigilanza anche sul fenomeno degli abbandoni di animali di affezioni, fenomeno odioso che di tanto in tanto si ripresenta.