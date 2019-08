Cartelli e strisce, 100.000 euro per la segnaletica stradale

Centomila euro investiti nella segnaletica stradale, 88 in più dell’anno scorso. L’amministrazione Cassani ha messo mano al portafoglio per migliorare strisce e cartelli stradali.

L’intervento prenderà il via settimana prossima, in pieno agosto, in modo da terminare prima dell’inizio delle scuole. Spiega l’assessore ai Lavori pubblici Sandro Rech: «Vogliamo da una parte ridurre i disagi alla viabilità cittadina, aprendo i cantieri nel periodo di minor traffico. Dall’altra, con una segnaletica visibile, soprattutto agli incroci, intendiamo abbassare al minino il rischio di incidenti».

Si inizierà con la segnaletica orizzontale (80mila euro): i lavori interesseranno tutta la città, ad esclusione delle strade inserite nel piano asfaltature, perché in questi casi saranno le ditte appaltatrici ad occuparsene, a costo zero per l’amministrazione. Si passerà poi alla segnaletica verticale, con un esborso di altri 20mila euro.