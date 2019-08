Corso universitario per lavorare in TV

Quanti di noi ambirebbero a lavorare in Tv come autore televisivo o responsabile casting, ma non sanno come arrivarci?

L’Università degli studi dell’Insubria ha voluto creare un corso di alta formazione, per svelare ai sui studenti quello che si cela dietro il piccolo schermo.

Le lezioni saranno tenute da Despa, autore di programmi tv come “La Corrida” o “Scherzi a parte”, ma anche di molte canzoni di Peppino di Capri.

«Con questo corso vorrei trasmettere il mio amore e la mia passione per il lavoro che ho svolto per molto tempo. – dice Despa – Sarà tutto innovativo e relativamente teorico e tanto pratico».

Il progetto rientrerà tra le iniziative del nuovo Polo della Creatività diretto da Giulio Facchetti, presidente di Scienze della comunicazione.

«Sarà per me una grande gioia riuscire a consegnare alle società di produzione televisive gli allievi più brillanti» commenta l’autore.

Per accedere agli ultimi posti disponibili bisognerà iscriversi entro il 30 settembre attraverso il portale web dell’ateneo.