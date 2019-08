Denunciati per furto, rubavano auto per comprare la droga

Non avere l’auto, non avere i soldi per la benzina ma invece in tasca tenere ben strette quelle banconote che ti assicurano il “quartino” da farsi in giornata, eroina.

Ma la droga non arriva da sola e devi andartela a prendere.

Allora ecco l’escamotage: rubare le macchine per andare a fare la spesa.

Un mese fa toccò a un furgone di proprietà di un commerciante; qualche settimana fa un’utilitaria di un ragazzo residente in Valcuvia.

Solo che sono arrivate le denunce e i carabinieri della stazione di Cuvio hanno indagato su quegli strani colpi servendosi delle telecamere che hanno mostrato il volto della coppia di Cuvio, 34 anni lui, 29 lei, ritenuti responsabili del reato di furto.



E le macchine? Parcheggiate fuori dalla abitazione dei due fidanzati, lasciate lì una volta che il serbatoio finiva la riserva.