Per i diplomati più bravi 2 biglietti per le prove del GP di Monza

Quando la prima estate senza scuola sembra avviarsi alla fine, quando la maturità è ormai un lontano ricordo e il pensiero è ormai proiettato verso il lavoro o l’università ecco che quella prova può fruttare un bel regalo: due biglietti per il Gran Premio di Monza.

Regione Lombardia ha deciso infatti di premia il merito degli studenti e, in collaborazione con Autodromo di Monza e inLOMBARDIA, mette a disposizione dei diplomati lombardi 2019 300 biglietti per le prove del GP Monza 2019 che si terranno venerdì 6 settembre nel circuito monzese, a partire dalle ore 7:00.

Per richiedere il biglietto è necessario essersi diplomati nel 2019 presso un istituto lombardo e compilare entro le ore 12 del 26 agosto in autocertificazione il breve form online disponibile a questo link. I biglietti verranno assegnati prioritariamente su base di voto di diploma e -a parità di voto- si valuterà l’ordine di arrivo della richiesta. Ogni diplomato ha diritto a due biglietti del valore di 50 euro l’uno (uno per sé e uno per un accompagnatore) ma attenzione a non fare i furbi sul voto: sono previsti controlli a campione.

Dopo il 26 agosto, i vincitori e gli accompagnatori riceveranno una email con allegato il biglietto di ingresso all’Autodromo. Per questo motivo è molto importante inserire correttamente all’interno del form l’indirizzo email, sia del diplomato che dell’accompagnatore.