Escursionista ferita, la salva il Soccorso Alpino

Erano quasi le 14 di sabato 17 agosto quando una chiamata di soccorso è giunta al 112 per una donna ferita sul Sasso del ferro, la montagna sopra Laveno Mombello.

Sul posto mezzi inviati dal 118 ma allertato anche il CNSAS, il Soccorso alpino che ha raggiunto il luogo dell’intervento con sette tecnici.

La donna era ferita ad una gamba: i soccorritori hanno immobilizzato l’arto e disposto la turista su di un piano rigido per consentire il successivo trasporto a valle della donna.

Ad attendere i volontari del Soccorso Alpino un’ambulanza di Areu. L’intervento si è svolto in codice verde: la donna è ferita in modo lieve e non in pericolo di vita.