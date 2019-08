Il Giallo al Maga: arriva Jeffery Deaver

Il museo Maga scalda i motori, in vista della nuova stagione. Domenica 8 settembre, il museo si tingerà di giallo per ‘Duemila-brividi‘: una giornata interamente dedicata agli scrittori di romanzi polizieschi.

L’evento – organizzato dalla libreria Biblos con il patrocinio del comune di Gallarate – parte alle 16:30 con una tavola rotonda: tre autori italiani di Nero Rizzoli dialogheranno con lo scrittore ed editor Luca Crovi. Si tratta di Giulio Massobrio, autore de ‘Il maestro del silenzio‘, Roberto Perrone (‘L’ultima volontà‘) e Piera Carlomagno (‘Una favolosa estate di morte‘). I quattro racconteranno la loro esperienza di scrittori, il loro approccio al giallo e molti aneddoti curiosi.

Alle 18 arriva al Maga uno degli scrittori di gialli più in voga del momento. Jeffery Deaver, autore americano con più di trenta libri all’attivo, ora in libreria con ‘Promesse. Due indagini di Lyncoln Rhyme e Amelia Sachs‘, edito da Solferino (la casa editrice del Corriere della Sera). Si tratta di due racconti, uno ambientato in Florida e uno a Bellagio, sul lago di Como, che l’autore ha scritto in contemporanea. «Sono racconti, soprattutto il secondo, in cui il giallo si mischia con il rosa», ha raccontato al corriere l’autore statunitense. «Il lago di Como mi è sembrata l’ambientazione ideale». Sarà l’occasione per Deaver per presentare la sua nuova opera, ‘Il gioco del mai (Rizzoli)’, che uscirà nelle librerie italiane il tre settembre.

‘Duemila-brividi’ sarà il primo evento di una ricca stagione letteraria: a ottobre avrà inizio l’edizione ventennale di Duemilalibri, la rassegna che porta a Gallarate scrittori italiani e internazionali (l’anno scorso ospitò la vincitrice del Premio Strega Helena Janeczek). A Somma Lombardo, invece, andrà in scena ‘Scrittrici insieme‘, un festival di letteratura al femminile arrivato alla nona edizione, che l’anno scorso ebbe tra gli ospiti la vincitrice del premio Pulitzer Jhumpa Lahiri.