Inaugurato Il più grande parcheggio per l’aeroporto di Malpensa

All’aeroporto di Malpensa è stato da poco inaugurato il parcheggio più grande di tutto lo scalo: si chiama P6 Smart e sarà in grado di accogliere fino a 3.700 vetture. Il taglio del nastro è andato in scena in corrispondenza del fine settimana del cosiddetto Bridge, vale a dire il weekend nel corso del quale è avvenuto il trasferimento di tutti i voli programmati a Linate e che, in questi tre mesi, sono stati spostati dopo la chiusura dello scalo meneghino per lavori. Grazie a P6 Smart, non solo l’offerta del parcheggio Malpensa viene aumentata in modo significativa, ma si assecondano anche le esigenze di una clientela che diventa sempre più numerosa, come testimonia la crescita a doppia cifra del numero di viaggiatori in transito nello scalo varesino.

Più parcheggi, più comodità

Parcheggiare all’aeroporto di Milano Malpensa da qualche giorno è più semplice, anche perché l’offerta complessiva dei parking ufficiali è salita a 15mila unità, con una possibilità di scelta decisamente ampia che risponde ai bisogni più vari. La clientela leisure, per esempio, in partenza per vacanze di una o più settimane ha bisogno di parcheggi a lunga sosta, e quindi cerca di spendere il meno possibile. Non ha problemi di budget, invece, la clientela business, che di solito non intende rinunciare alla vicinanza al terminal, soprattutto perché quasi sempre il veicolo deve essere lasciato in sosta solo per pochi giorni.

Che cosa c’è da sapere sul nuovo parcheggio di Malpensa

Il nuovo parcheggio P6 Smart si trova nei pressi del’uscita per Malpensa terminal 2 della strada statale 336. Ciò assicura il massimo della comodità perché evita ai viaggiatori di affrontare il traffico delle vie interne dei paesi. Ma anche se si parte dal terminal 1 e non dal 2 non ci sono problemi, poiché i clienti hanno la possibilità di usufruire di una navetta dedicata, senza fermate intermedie, che garantisce un collegamento diretto tra il parcheggio e il terminal. Volendo, si può prenotare il posto auto su Internet, andando sul sito di Parkwing e recandosi nell’area B2B.

I vantaggi di scegliere Parkos per parcheggiare a Malpensa

Anche Parkos.it merita di essere presa in considerazione se si ha la necessità di prenotare un posto auto nei dintorni dello scalo varesino. Parkos è un servizio di comparazione dei parcheggi che mette a confronto i migliori fornitori di parking non solo dal punto di vista dei prezzi, ma anche sul piano dei servizi offerti, dal car valet, al lavaggio auto, passando per il bus navetta. Tutti i parcheggi proposti, disponibili a prezzi più che vantaggiosi, sono ispezionati dallo staff del sito: ciò è sinonimo di grande affidabilità e di standard di qualità eccezionali.

Entra nella pagina Parkos Malpensa per maggiori informazioni.

Approfittare dei vantaggi messi a disposizione da Parkos è davvero semplice: basta confrontare i vari parcheggi per individuare il servizio che si reputa migliore per le proprie necessità. Le modalità di parcheggio tra cui scegliere sono differenti. Con il car valet, per esempio, è sufficiente guidare fino all’aeroporto e dirigersi al terminal, dove si troverà un addetto del parcheggio che si occuperà di condurre la vettura al posto auto prenotato. Al ritorno, basta contattare il numero di telefono dell’azienda di parking per richiedere che il veicolo venga riportato davanti al terminal. Inoltre, è sempre possibile scegliere tra i parcheggi al coperto e quelli scoperti.

Un’opportunità interessante che viene messa a disposizione da quasi tutti i parcheggi è il servizio navetta, che consiste in un trasferimento gratuito tra il posto auto e l’aeroporto. Il servizio è gratuito, e non ci sono costi extra: il prezzo che viene visualizzato sul sito di Parkos è quello che si paga effettivamente. Per quel che concerne le modalità di pagamento, poi, si può decidere se saldare le somme dovute online o versare i soldi direttamente sul posto. Le tariffe per Malpensa spaziano dai 61 euro alla settimana di Eco Parking ai 55 euro alla settimana di Airport Parking, mentre con GP Parking si arriva fino a 117 euro alla settimana. Una via di mezzo si può individuare in Green Parking, con tariffe che partono da poco meno di 90 euro alla settimana.