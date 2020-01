I parcheggi intorno a Malpensa stanno migliorando?

La Rsi – la Radiotelevisione Svizzera Italiana – ha mandato in onda a dicembre una inchiesta sul sistema dei parcheggi intorno agli aeroporti di Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio.

L’inchiesta ha preso le mosse dalle tante segnalazioni su disagi e danni registrati nei parcheggi a lunga sosta intorno agli scali e, in particolare, per i gravi disagi dell’estate 2018 (che non si sono però ripetuti nel 2019, on così diffusi).

Si parla, per lo più, dei parcheggi con gestione privata che sono fioriti tutto intorno ai tre aeroporti di Milano – tale va considerato anche Orio – e che sono stati regolati, di fatto, solo dalla libera iniziativa privata, in assenza di una adeguata programmazione territoriale complessiva, in questo come in altri settori intorno agli aeroporti

In anni recenti – va detto – la Sea ha rafforzato il sistema dei parcheggi in gestione diretta, potenziati in particolare anche nel 2019 per il periodo di traffico straordinario legato alla chiusura per tre mesi di Linate.

Parcheggi Malpensa: la qualità sta migliorando?

Il servizio (qui l’articolo che lo accompagna) risponde a una domanda di chiarezza che è venuta ai media in particolare dopo i gravi disagi del 2018, anche se l’immagine complessiva resa dall’inchiesta sono stati considerati da alcuni troppo negativa. Nelle “prove sul campo” condotte il servizio, peraltro, testimonia il cambiamento di gestione di alcuni parcheggi, che nel 2019 ha visto un miglioramento della qualità complessiva, anche nei parcheggi che avevano peggiori recension. Un cambiamento, sembrerebbe, governato dallo stesso mercato, visto che i Comuni avevano dovuto riconoscere l’impossibilità di attuare un approfondito controllo preventivo.

Nell’inchiesta viene anche ricordata l’ombra della criminalità organizzata che aleggia sul settore. Anche se ovviamente non si può generalizzare (molti sono i gestori onesti e trasparenti), va ricordato che alcuni parcheggi sono comparsi nelle inchieste sulla ‘ndrangheta, mentre in altri casi ci sono stati incendi dolosi, nei dintorni di Malpensa come intorno a Bergamo Orio al Serio (quest’ultimo riconducibile a una vera organizzazione criminale).