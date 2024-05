Scontro in A8 tra Busto e Castellanza, tre auto coinvolte. Traffico in entrambe le direzioni

Un incidente stradale in autostrada A8 ha rovinato il rientro dal weekend provocando rallentamenti e traffico in entrambe le direzione nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza. L’impatto ha coinvolto tre automobili ed è avvenuto intorno alle 17.15 di oggi domenica 5 maggio.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica ma non si segnalano per il momento feriti gravi. Secondo alcune testimonianze una delle auto coinvolte avrebbe tenuto un andamento pericoloso sfiorando l’incidente già in alcuni precedenti il luogo dell’impatto.