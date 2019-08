Dieci auto in fiamme in un parcheggio

Verso le ore 4 di di sabato 10 agosto, i vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Cardano al Campo in via Giovanni Papa XXIII per incendio autovetture.

Per cause ancora in fase di accertamento, dieci autovetture posteggiate all’interno di un piazzale sono state interessate da un incendio.

I quattordici vigili del fuoco delle sedi di Busto/Gallarate, Somma e Varese sono intervenuti con quattro automezzi: due autopompe e due autobotti. Gli operatori hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.